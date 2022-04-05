Рязань, 5 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Льготную плату за аренду земли предлагают установить власти для юридических лиц в Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе правительства региона.

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В области подготовили два документа, которые направлены на реализацию нового федерального закона о предоставлении регионам права определять случаи установления в 2022 году льготной арендной платы за земельные участки. Первый законопроект предусматривает поддержку юрлиц, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты — установить им арендную плату за земли в размере одного рубля за каждый и сроком на один год. Второй документ предлагает внести изменения в закон Рязанской области о господдержке инвестиционной деятельности.

«Это важная дополнительная поддержка бизнеса, которая позволит простимулировать дальнейшее привлечение инвестиций в региональные проекты, касающиеся промышленности и сельского хозяйства. Мы намерены идти именно этим путём. Предлагаемые корректировки также позволят за один рубль арендной платы за земельный участок предоставлять его юридическому лицу без торгов для реализации масштабного инвестпроекта. Объем инвестиций такого проекта должен быть в форме капитальных вложений не менее 100 миллионов рублей», — уточнил губернатор Николай Любимов.

Подготовленные решения направят на дальнейшее утверждение в областную думу.