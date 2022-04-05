Берлин, , 12:21 — REGNUM Серверная инфраструктура самого крупного в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra Market была закрыта в ФРГ. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба федерального ведомства уголовной германской полиции.

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«Были конфискованы биткоины на сумму, эквивалентную в настоящее время примерно 23 миллионам евро, которые относятся к торговой площадке», — также указывается в сообщении.

Также уточняется, что в настоящее время ведется предварительное расследование в отношении операторов и администраторов названной платформы, которых подозревают в коммерческой деятельности криминальных торговых площадок в интернете, в коммерческом приобретении или предоставлении возможности для нелегальной торговли наркотиками, а также в отмывании денег.

При этом отмечается, что перед закрытием были проведена «масштабные расследования» немецких правоохранителей совместно с органами власти США.

Отметим, Hydra Market представлял собой русскоязычную платформу Darknet, доступ к которой был открыт как минимум с 2015 года и где были зарегистрированы более 19 тысяч продавцов и около 17 миллионов пользователей. На платформе осуществлялась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами.