Джакарта, , 12:21 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2282 носителя коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 5 апреля в Индонезии выявлено 6 023 924 носителя коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус за сутки смогли 7241 житель Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 5 783 299 человек.

В период с 4 по 5 апреля в Индонезии от COVID-19 умерли 72 человека. Всего эпидемия унесла жизни 155 421 жителя Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр культуры Индонезии Мухаджир Эффенди заявил, что правительство Малайзии планирует представить в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) танец реог для предоставления статуса нематериального наследия человечества.

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