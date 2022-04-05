Оренбург, 5 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В ковидные центры Оренбургской области поступили 64 пациента. Это на 47 случаев больше, чем днем ранее, сообщает 5 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в стационарах находится 301 человек. Из них 86 – в тяжелом состоянии. На искусственной вентиляции лёгких – 15 пациентов, еще 200 пациентов получают кислородную поддержку.

За последние сутки выписаны из клиник 654 выздоровевших оренбуржцев. Зафиксировано четыре летальных исхода из-за коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в регионе выявили 211 908 заражений коронавирусом. Из них 210 случаев – 4 апреля. Продолжается спад заболеваемости.