Черкесск, 5 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии назначен временный руководитель администрации второго по величине города республики — Карачаевска. Должность и. о. мэра занял Марат Урусов. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

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«Исполняющим обязанности мэра Карачаевского городского округа назначен Марат Урусов. Уверен, что опыт и знания Марата Магомедовича, его большой опыт работы станут залогом динамичного развития округа», — написал Темрезов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что бывший мэр города Карачаевска Альберт Дотдаев ушел в отставку. Его отстранения от должности потребовала в 2021 году прокуратура, которая нашла у чиновника и его супруги счета за рубежом.

О Марате Урусове известно, что он уроженец аула Кумыш Карачаевского района республики. Окончив Карачаево-Черкесский государственный технологический институт по специальности «юриспруденция», занимал должности начальника управления ФСИН по Карачаево-Черкесии, возглавлял управление ФАС по Карачаево-Черкесии, был начальником управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, работал замдиректора «Газпром межрегионгаз Черкесск».