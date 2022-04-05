Чита, , 12:16 — REGNUM В правительстве Забайкалья сегодня, 5 апреля, произошли кадровые перестановки. По неназванной причине подал в отставку по собственному желанию министр труда и социальной защиты населения региона Евгений Казаченко.

D87c0eebc4b04844ed85a4e2281d71716412fd7EOKazachenko Правительство Забайкалья

Как сообщает пресс-служба правительства региона в этой должности чиновник работал с 15 сентября 2020 года. Никаких других подробностей не сообщается. В последнее время Евгений Казаченко занимался решением проблем пострадавших от наводнений.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта советник губернатора Забайкалья Вадим Петров был назначен исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства.

Читайте также: В правительстве Забайкалья произошло новое кадровое назначение