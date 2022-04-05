Москва, 5 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Россия ответит Италии на высылку дипломатов. Об этом 5 апреля заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Santiago Casuriaga МИД России

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

В МИД рассказали, что Москва ответит на высылку 30 дипломатов из Италии. Ранее об этом объявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах выслать российских дипломатов заявили ряд европейских стран.