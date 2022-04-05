Москва, , 12:16 — REGNUM На фоне закрытия аэропортов России на юге страны увеличилась нагрузка на железнодорожные перевозки, депутатам Госдумы сложно купить билеты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля, об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Бессонов (КПРФ) в ходе пленарного заседания.

Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В комитете Госдумы по транспорту заверили, что темой занимаются.

«Мы этим вопросом занимаемся, на этой неделе получим ответы от «РЖД» по всем вопросам», — сказал глава комитета Госдумы Евгений Москвичёв («Единая Россия»).

Россия закрыла 11 аэропортов на юге страны. По 7 апреля продлено ограничение полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщила Росавиация.