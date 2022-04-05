Монтевидео, 5 апреля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Уругвай в ближайшее время отменит чрезвычайное положение в области здравоохранения, введённое в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Президент Луис Лакалье Поу сообщил 4 марта в своих соцсетях, что в скоро подпишет соответствующий указ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик Уругвая

Решение было принято из-за стабильного снижения количества случаев инфицирования, а также высокого процента вакцинированного населения. Также будут сняты ограничения на проведение публичных мероприятиях и работы туристических центров.

Тем не менее, правительство не намерено пока снимать ограничение на использование масок в общественных местах, а также продолжит требовать от въезжающих в страну наличие сертификатов вакцинации или отрицательных тестов.