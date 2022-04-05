Оренбург, , 12:13 — REGNUM Оренбургский мегамолл «Армада» сменил собственника. Владельцем крупнейшего в регионе торгово-развлекательного комплекса стала ростовская компания, сообщает gorodn. ru.

Торговый комплекс Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, ранее ТРК владел оренбургский политик и бизнесмен Андрей Аникеев. В сентябре 2021 года он стал депутатом Госдумы РФ.

Площадь ТРК «Армада» составляет 263 тыс. квадратных метров. «Армада» входит в десятку крупнейших торгово-развлекательных центров России. В ближайшие два года новый владелец планирует провести реновацию объекта и развивать его как полноценный многофункциональный комплекс на новом уровне.