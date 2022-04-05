Оренбург, 5 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Оренбургский мегамолл «Армада» сменил собственника. Владельцем крупнейшего в регионе торгово-развлекательного комплекса стала ростовская компания, сообщает gorodn. ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый комплекс

Напомним, ранее ТРК владел оренбургский политик и бизнесмен Андрей Аникеев. В сентябре 2021 года он стал депутатом Госдумы РФ.

Площадь ТРК «Армада» составляет 263 тыс. квадратных метров. «Армада» входит в десятку крупнейших торгово-развлекательных центров России. В ближайшие два года новый владелец планирует провести реновацию объекта и развивать его как полноценный многофункциональный комплекс на новом уровне.