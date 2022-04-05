Симферополь, , 12:13 — REGNUM Владимир Зеленский будет сидеть в тюрьме, так как за все его преступления придет неминуемое возмездие. Об этом 5 апреля написал в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Сергей Аксенов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил глава Крыма, одной из главных причин истерики со стороны Зеленского и других представителей нацистского киевского режима является их страх перед неминуемым возмездием за совершенные ими преступления.

«Не сомневаюсь, что оно обязательно будет, и все они окажутся за решеткой», — отметил в своем сообщении Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поручение о расследовании обстоятельств убийств российских военнопленных украинскими нацистами дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.