с. Тыгда, , 12:16 — REGNUM Уголовные дела о служебном подлоге и растрате возбуждены в отношении главы села Тыгда в Магдагачинском районе Амурской области. Его подозревают в незаконном расходовании более 450 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Растрата

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По версии следствия, нарушение было допущено при выполнении работ по отсыпке территории возле сельского дома культуры. Глава администрации населённого пункта подписал договор о том, что эта услуга выполнена, но деньги за работу муниципальное предприятие не получило. Средства были перечислены на счёт сторонней организации.

Растрату выявило УФСБ России по Амурской области. Возбуждены уголовные дела по статьям 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения в крупном размере) и 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов обществ и государства).

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Ромненского района Приамурья осуждена на 2,5 года условно за хищение около миллиона рублей. Женщина переводила средства «Почты России» на подставных лиц, пользуясь своим служебных положением.