Воронеж, , 12:12 — REGNUM В Воронежской области за сутки в ковид-стационары доставлены 84 пациента, данные на 5 апреля опубликованы сайтом стопкоронавирус.рф. Накануне, 4 апреля, в больницы попали 45 пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки в регионе подтверждён ещё 441 случай заражения коронавирусом, это на 78 случаев меньше, чем сутками ранее. Выздоровевшими признаны 937 человек. Скончались ещё четверо ковид-пациентов.

С начала пандемии в Воронежской области было подтверждено 372 093 случая заражения коронавирусом. Выздоровели после COVID-19 355 099 воронежцев. Жертвами инфекции стали 8 099 человек.