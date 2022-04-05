Москва, , 12:11 — REGNUM Правительство РФ поддержит совместную заявку России и Китая на проведение женского чемпионата мира по гандболу. Об этом 5 апреля заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

Гандбол (сс) JeppeSmedNielsen

«Заявка на участие России, надеюсь, будет внимательно рассмотрена. Мы со стороны государства сделаем все необходимое для того, чтобы предоставить гарантии и поддержать заявку», — сказал Матыцин.

Ранее президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв сообщил о возможности подачи совместной российско-китайской заявки на проведение женского чемпионата мира в 2029 или 2031 году.