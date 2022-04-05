Москва, 5 апреля 2022, 12:11 — REGNUM Правительство РФ поддержит совместную заявку России и Китая на проведение женского чемпионата мира по гандболу. Об этом 5 апреля заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.
«Заявка на участие России, надеюсь, будет внимательно рассмотрена. Мы со стороны государства сделаем все необходимое для того, чтобы предоставить гарантии и поддержать заявку», — сказал Матыцин.
Ранее президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв сообщил о возможности подачи совместной российско-китайской заявки на проведение женского чемпионата мира в 2029 или 2031 году.