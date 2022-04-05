5 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 15:39 — REGNUM Как сообщает информационное агентство Sakhalin. info, министерство экономического развития Сахалинской области России готовится исключить из региональной практики тесное экономическое сотрудничество с Японией. Информация озаглавлена «Сахалинский минэконом открестился от симпатий к Японии».

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

В материале отмечается, что Япония долгое время, даже несмотря на сложности, связанные с «курильским вопросом», оставалась на особом положении. «Были и особенные экономические взаимоотношения, и откровенные симпатии к общим проектам — начиная от моста (то обычного, то энерго) через пролив Лаперуза и заканчивая общими проектами по декарбонизации. Ну и автомобили, конечно же, автомобили», — пишет автор статьи.

Открыто враждебная позиция Японии к нашей стране, обложение России и ее высших руководителей различного рода «санкциями» поставили Страну восходящего солнца в разряд недружественных стран, о чём правительство РФ официально заявило.

В этой ситуации предпринимаемые на местах, в частности в Сахалинской области, меры по сокращению сотрудничества с Японией являются оправданными и закономерными. Как можно дружить и сотрудничать с соседней страной, правительство которой и 85% населения присоединились к американской политике «адских санкций», имеющих целью «разорвать в клочья» экономику России, всемерно осложнить жизнь нашего народа. Полагаю, аналогичные меры могли бы принять и другие дальневосточные администрации.

Парламент Японии

Из документа, регламентирующего деятельность сахалинского минэконома, последовательно исключают упоминания о прошлых особых отношениях со Страной восходящего солнца.

Согласно информации Sakhalin. info, теперь это министерство больше не будет отвечать за «организацию и координацию деятельности органов исполнительной власти Сахалинской области и органов местного самоуправления по развитию приграничного сотрудничества Сахалинской области с Японией». А также не станет «осуществлять полномочия правительства Сахалинской области в сфере реализации межправительственных соглашений по вопросам безвизовых поездок граждан России, постоянно проживающих на островах Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды Сахалинской области, и граждан Японии».

Напомним, что МИД РФ принял решение прекратить такие безвизовые поездки, создающие у японцев впечатление, что Москва рассматривает свои южные Курилы как некую «особую зону», в которой российское законодательство на граждан Японии якобы не распространяется. К тому же возможность посещать Курильские острова «без виз» была из гуманитарных соображений предоставлена лишь престарелым бывшим жителям островов для посещения могил своих родных и близких. В последнее же время под видом «посещения могил» на Курилы из Японии приезжали лица, не имеющие к захоронениям никакого отношения. Они открыто вели разведывательную и пропагандистскую деятельность, пытались вербовать на свою сторону местных жителей.

Как бессмысленные были прекращены и переговоры о заключении между двумя странами через 76 лет после окончания войны и 65 лет после официального прекращения войны «мирного договора», которые японское правительство использовало с единственной целью — вынудить российское руководство пойти на сдачу Японии законно принадлежащих нашей стране территорий. При том, что никаких оснований, кроме реваншистского зуда, японские власти для таких притязаний не имеют.

Наконец-то в Москве осознали и абсурдность попыток побудить японцев развивать экономически южные Курилы без перспективы их перехода к Стране восходящего солнца. Видимо, работники сахалинского минэконома теперь вздохнут спокойно, освободившись от забот выдумывать всё новые неосуществимые проекты привлечения японцев к работе на островах, на условиях признания ими российской принадлежность всех Курил.

Панорама морского пирса в Южно-Курильске Андрей Шапран © ИА REGNUM

На очереди наведение порядка в беспрецедентном в мире японском рыболовстве в территориальных водах России, разрешенном в нарушение суверенитета и территориальной целостности нашей страны в годы бесконтрольного ельцинского режима.

В связи с этим приведем лишь один из откликов наших людей на информацию Sakhalin. info.

владтан 13:58:

«Вот и прекрасно. Теперь вся пойманная рыба должна пойти на народный стол по сниженной цене. Пора начинать свой народ кормить, а все деньги за продажу наших морепродуктов всё равно не заработаешь. Перенаправить всю продукцию любого вида, ранее уходящую за кордон, на внутренний рынок по себестоимости, как в советское время. Все хитрые предприятия пора нашему Отечеству приватизировать (национализировать? — А. К.), поиграли в капиталистов и хватит, пора и меру знать. Мы на острове как на отдельном судне, вокруг вода с рыбой, и всё это народное, и значит, всё на народный стол. Чиновники, подумайте об этом! А вот спиртные бутики, которыми управляет один из вас, надо бы поубирать для того, чтобы рождались на Сахалине полноценные дети от трезвых родителей. Пора думать не только о себе, но и о будущем поколении, чтобы нас не проклинали, как сейчас тех, кто загнал нас под американский каток в девяностые. И чтобы нам не было стыдно за бесцельно прожитые годы, как сказал Павка Корчагин».