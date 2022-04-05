Казань, , 12:20 — REGNUM Троих жителей города Сызрань задержали в Казани по подозрению в мошенничестве в интернете. Об этом сообщает МВД по РТ.

За решеткой diegoattorney

С заявлением о совершенном мошенничестве в полицию Нижнекамского района 17 марта обратился 20-летний мужчина. Он пояснил, что нашел интернет-объявление о предоставлении интимных услуг. В качестве предоплаты им было перечислено 4 тыс. рублей. Дальнейшего общения не последовало, телефон мошенников был недоступен.

Подозреваемых задержали в Казани. Ими оказались жителями Сызрани Самарской области во возрасте 14, 20 и 26 лет. Установлено, что фиктивные страницы на сайте интимных услуг создавал 20-летний задержанный. Когда клиенты переводили предоплату, аккаунты удалялись. С пострадавшими общался 14-летний подросток, который изменял голос на женский. Старший из них — 26-летний мужчина был водителем.

В отношении 20-летнего задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»). Мужчина содержится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге местный житель хотел получить услуги интимного характера, но стал жертвой мошенничества.

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