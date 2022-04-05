Москва, 5 апреля 2022, 12:13 — REGNUM Пропаганда меняет мышление людей, она делает чёрное — белым, и белое — чёрным. Об этом заявил 5 апреля на брифинге в офисе ИА REGNUM председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.
«Региональное законодательство»
Политик: Западная пропаганда внушает грузинам ненависть ко всему русскому
И это трагедия для Грузии. Пропаганда уже больше 20 лет рассказывает про то, что в Грузии возможно построить экономически развитое государство. Люди этого, конечно, хотят. А для этого, внушают людям, надо войти в НАТО. И люди начинают в это верить. И подобная пропаганда постепенно вызывает ненависть у людей ко всему русскому.
Российско-грузинские отношения не заладились с самого начала с момента образования независимой Грузии в 1991 году. Причиной стало недовольство тем, что Россия якобы поддерживает сепаратизм в Абхазии, Южной Осетии и Аджарии.
В действительности, причиной конфликтов в Южной Осетии и Абхазии было нежелание народов автономий быть людьми второго сорта в Грузии, политическая система которой демонстрировала приверженность жёсткому грузинскому национализму. При посредничестве России военные конфликты в Абхазии и Южной Осетии были погашены, и эти республики по факту стали независимыми от Тбилиси. Конфликт в Аджарии оказался не столь серьёзным.
Резкое ухудшение отношений с Россией произошло после того, как в результате неконституционного переворота, названного «революцией роз», к власти в Грузии пришёл Михаил Саакашвили. Страна взяла курс на сворачивание всех контактов с Россией и СНГ, и вступление в НАТО.
После нападения грузинских войск на столицу Южной Осетии Цхинвал и операции российских войск по принуждению агрессора к миру, Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией и вышла из СНГ.
После смены власти в Грузии в 2013 году российско-грузинские отношения в экономической сфере начали налаживаться. Было отменено эмбарго на ввоз в Россию грузинских товаров, восстановлено авиационное сообщение.
Новый президент Грузии Саломе Зарабишвили, победившая на выборах 2018 года, прямо назвала Россию врагом Грузии. В июне 2019 года в Грузии были спровоцированы новые антироссийские беспорядки, после которых авиасообщение снова было прекращено, но президент Владимир Путин решил не восстанавливать эмбарго.
В действительности, причиной конфликтов в Южной Осетии и Абхазии было нежелание народов автономий быть людьми второго сорта в Грузии, политическая система которой демонстрировала приверженность жёсткому грузинскому национализму. При посредничестве России военные конфликты в Абхазии и Южной Осетии были погашены, и эти республики по факту стали независимыми от Тбилиси. Конфликт в Аджарии оказался не столь серьёзным.
Резкое ухудшение отношений с Россией произошло после того, как в результате неконституционного переворота, названного «революцией роз», к власти в Грузии пришёл Михаил Саакашвили. Страна взяла курс на сворачивание всех контактов с Россией и СНГ, и вступление в НАТО.
После нападения грузинских войск на столицу Южной Осетии Цхинвал и операции российских войск по принуждению агрессора к миру, Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией и вышла из СНГ.
После смены власти в Грузии в 2013 году российско-грузинские отношения в экономической сфере начали налаживаться. Было отменено эмбарго на ввоз в Россию грузинских товаров, восстановлено авиационное сообщение.
Новый президент Грузии Саломе Зарабишвили, победившая на выборах 2018 года, прямо назвала Россию врагом Грузии. В июне 2019 года в Грузии были спровоцированы новые антироссийские беспорядки, после которых авиасообщение снова было прекращено, но президент Владимир Путин решил не восстанавливать эмбарго.