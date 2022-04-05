Москва, 5 апреля 2022, 12:13 — REGNUM Пропаганда меняет мышление людей, она делает чёрное — белым, и белое — чёрным. Об этом заявил 5 апреля на брифинге в офисе ИА REGNUM председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.

И это трагедия для Грузии. Пропаганда уже больше 20 лет рассказывает про то, что в Грузии возможно построить экономически развитое государство. Люди этого, конечно, хотят. А для этого, внушают людям, надо войти в НАТО. И люди начинают в это верить. И подобная пропаганда постепенно вызывает ненависть у людей ко всему русскому.
Давид Тархан-Моурави