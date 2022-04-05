Курган, 5 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Пожилой житель Кургана заплатит штраф за экстремистские призывы. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Приговор вынес Центральный окружной военный суд. Установлено, что пожилой человек неоднократно распространял свои призывы в социальных сетях. Но в итоге его выявили и задержали.

Суд признал курганца виновным в совершении публичных призывов. Теперь ему предстоит уплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.