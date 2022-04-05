Таллин, , 12:08 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вместе с представителями предприятий энергетического сектора страны находится с визитом в Норвегии. Об этом сообщила канцелярия правительства Эстонии.

Целью визита является укрепление двусторонних отношений, обсуждение изменившейся обстановки в сфере безопасности и поддержка развития двусторонних контактов и сотрудничества между эстонским и норвежскими предприятиями.

По словам премьер-министра Каи Каллас, «в изменившейся ситуации с безопасностью мы должны обеспечить оборону нашего региона и продолжить совместную работу над тем, чтобы военная операция на Украине обошлась России как можно дороже».

Премьер-министр также отметила, что нужно найти возможности, как развивать сферу энергетики более экологично и жизнеспособно в долгосрочной перспективе: «Учась на опыте друг друга и ища новые пути сотрудничества, мы сможем делать более разумный выбор, что, в свою очередь, поможет нам обеспечить свою энергетическую безопасность и лучшие цены на энергоносители».

В среду, 6 апреля, у премьер-министра Каллас состоится двусторонняя встреча с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Премьер-министр Каллас встретится также со спикером норвежского парламента Масудом Гараххани, членами партаментской комиссии по внешней политике и безопасности и примет участие в круглом столе, организованном Норвежским институтом оборонных исследований.

Также премьер-министр Каллас откроет проходящий в рамках визита эстонско-норвежский семинар по сотрудничеству в сфере энергетики, посетит норвежские предприятия Aker Offshore Wind и Equinor и ознакомится с работой станции по переработке отходов Fortum Oslo Varme.

В состав делегации входят эстонские предприятия BLRT Grupp, ESTIKO Energia, Fusebox, Gridio, Inspirators! , Operail, Pohla & Hallmаgi, PowerUP Energy Technologies, Roofit Solar, Saare Wind Energy, Skeleton Technologies, Stargate Hydrogen Solutions, Sunly, TS Shipping, а также представители Министерства иностранных дел, Министерства экономики и коммуникаций, Харьюского центра предпринимательства и развития, Эстонского водородного кластера, Эстонской ассоциации производителей энергии ветра, Тартуского университета и Таллинского порта.