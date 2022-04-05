Москва, 5 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В РФ может снизиться закредитованность населения, которое постарается не обременять себя новыми долгами в условиях высокой ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ за полгода средний показатель долговой нагрузки снизился почти на 2 п. п.

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«В основном снижение закредитованности произошло из-за резкого повышения процентов по кредитам в связи с ростом ключевой ставки, — сказала Ермилова. – Также многие эксперты не раз советовали жителям РФ погасить те займы, которые можно закрыть досрочно, в связи с нестабильной экономической ситуацией».

Как полагает Ермилова, до тех пор, пока кредиты будут под высокую ставку, население не будет без особой необходимости прибегать к ним.

«А значит, закредитованность может снизиться, — сказала она. — Конечно, нельзя исключать тот факт, что если люди будут безработными, то они могут начать влезать в долги, чтобы обеспечить своё существование, пока не найдут работу. Особенно это касается кредитных карт. Но в целом население, скорее всего, постарается избежать столь дорогого кредитования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что в РФ показатель долговой нагрузки продолжит уменьшаться.