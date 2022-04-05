Сантьяго, , 12:10 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Чили Камила Вальехо заявила 4 апреля, что исполнительная власть намеревается прийти к решению конфликта с коренным населением в южной провинции Араукания путём диалога, а не силы. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Чили

В своей предвыборной кампании президент Габриэль Борич обещал в кратчайшие сроки урегулировать конфликт в регионе, страдающем из-за всплесков насилия и беспорядков, вызванных претензиями коренного населения мапуче к чилийцам и действующей власти.

«Мы считаем, что диалог поможет нам разобраться в претензиях и требованиях, что впоследствии позволит нам отменить действующее в провинции чрезвычайное положение», — заявила Вальехо.

Проблема мапуче в Чили тянется уже несколько десятилетий. Коренное население имеет исторические территориальные претензии и отказывается признавать право чилийских компаний на разработку полезных ископаемых и лесозаготовление, периодически поджигая и уничтожая технику.

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