Новосибирск, 5 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В мэрии Новосибирска произошли кадровые назначения. Об этом на оперативном совещании сегодня, 5 апреля, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Orenburg-gov.ru Назначение

Так, начальником управления по земельным ресурсам стал Вячеслав Зарубин, который до этого был исполняющим обязанности заместителя начальника департамента — начальника управления земельными ресурсами.

Также назначен председатель комитета муниципальной жилищной инспекции Сергей Верещак, занимавший пост начальника организационно-контрольного отдела департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.