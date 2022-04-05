Мазари-Шариф, Афганистан, , 12:06 — REGNUM Ряд улемов (богословов) афганской провинции Балх подвергли критике закрытие школ для девочек в Афганистане. Они подчеркнули необходимость продолжения обучения девочек и призвали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыть все школы для них. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Образование обязательно как для мужчин, так и для женщин», — сказал маулави Абдул Вакиль Ахундзада.

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Встреча улемов прошла в Мазари-Шарифе, административном центре провинции Балх.

Ранее Совет афганских шиитских улемов обратился с аналогичной просьбой к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что закрытие школ для девочек нанесёт большой ущерб на национальном и международном уровне, а также породит отчаяние среди населения.

Политики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении школ для девочек также вызвала критику со стороны зарубежных учёных.

На прошлой неделе десятки видных пакистанских священнослужителей на встрече в Пешаваре на тему «Образование девочек и его значение в исламе» призвали лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказаться от своего решения запретить образование девочек и обеспечить доступ к обучению.

Европейский союз, правозащитные организации и ООН заявили, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не будет признан, если запретит девочкам учиться.