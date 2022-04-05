Белгород, , 12:14 — REGNUM В Белгородской области за истекшие сутки госпитализировано 83 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 1 508 человек, зарегистрировано четыре летальных исхода.

Лаборант ПЦР-лаборатории Zdrav.nso.ru

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Всего в Белгородской области подтверждено 127 429 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 117 557 человек, в летальной статистике 2 172 записи.

По данным регионального оперштаба, лечатся в стационарах 734 пациента, под амбулаторным наблюдением 6 966 жителей.

На вакцинацию от COVID-19 записались 1 088 309 человек, полный курс иммунизации прошли 993 430 белгородцев.