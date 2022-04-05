Краснодар, , 12:06 — REGNUM Краснодарском крае ещё 105 пациентов с COVID-19 госпитализированы за сутки, данные на 5 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 4 апреля, сообщалось о 121 госпитализированном жители Кубани.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки на территории края подтверждено ещё 104 случая заболевания COVID-19, это на 61 случай меньше, чем сутками ранее.

«В Краснодаре заболели 44 человека, в Кавказском районе — девять, в Кущевском — восемь, в Калининском и Туапсинском — по шесть», — уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии на Кубани подтверждено 252 724 случая заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 4446. Выздоровели 238 254 человека, скончались от осложнений на фоне инфекции 10 722 человека.

В ковид-стационарах региона продолжают лечение 1461 человек, амбулаторно лечатся 5 955 человек.