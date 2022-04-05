Таллин, , 12:05 — REGNUM «Операция России на Украине представляет собой самую большую угрозу евроатлантической безопасности после Второй мировой войны». Об этом президент Эстонии Алар Карис заявил в Таллине на встрече с министром обороны Франции Флоранс Парли, сообщила канцелярия президента.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как союзники мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла», — сказал глава эстонского государства.

Он добавил, что Эстония полностью поддерживает Украину, которой передается оружие и гуманитарная помощь. «Мы должны дать Украине все, что можем дать, чтобы украинцы могли защитить свою страну и свою свободу», — подчеркнул Карис.

Карис вручил министру обороны Франции орден Креста Маарьмаа II степени и поблагодарил ее за выдающийся вклад в развитие эстонско-французского сотрудничества в сфере обороны.

Карис заявил, что Франция в настоящее время является одним из ближайших союзников Эстонии: «Наши подразделения вместе служат в Мали, и сегодня французские военные обеспечивают безопасность восточного крыла НАТО в Эстонии».