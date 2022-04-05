Москва, , 12:05 — REGNUM В мире обостряется финансово-экономическая ситуация, и новый кризис обязательно произойдет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы главы крупнейшего банка США JPMorgan Джейми Даймона, который предсказал мировой экономике и США серьезные испытания в ближайшие десятилетия.

Кризис Publicdomainpictures.net

«Последний финансово-экономический кризис у нас был в 2008–2009 годах. А в экономических циклах не бывает такого, чтобы кризиса не было в течение 12-13 лет. Обязательно должен быть кризис. Это всегда происходит. Так что Даймон не далек от истины, — сказал Остапкович. – Другой вопрос – насколько интенсивным будет этот кризис. Финансово-экономическая ситуация обостряется. Все эти «пузыри» должны как-то лопнуть. Но в США основной индикатор – это фондовые рынки. Пока они работают нормально. Но перспектива на 1-2-3 года негативная».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, почему страны ЕС и США столкнулись с таким ростом инфляции, который не получается остановить монетарными методами.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономическое положение США и ЕС будет ухудшаться – прогноз