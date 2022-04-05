* Facebook — запрещённая в России организация

Стокгольм, 5 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Национальная служба аудита Швеции в настоящее время изучает расходование Google и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) средств, выделенных ранее правительством Швеции на создание огромных серверных помещений. Об этом 5 апреля написала газета Dagens Nyheter.

Security-corp.org Серверная комната

Ранее Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получила от шведских властей 140 миллионов крон (или порядка 14 млн евро) экономической помощи на период 2011—2014 годов, когда компания открыла свой первый серверный зал в Лулео.

Теперь Национальная служба аудита Швеции проверит, способствовало ли выделение денег IT-гигантам созданию обещанных тысяч рабочих мест.

Журналисты пишут, что ответ на вопрос можно дать уже, поскольку согласно отчетам Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Google, Amazon и Microsoft, фактическая цифра составляет 527 человек, которые непосредственно занимаются обслуживанием «серверных залов».

Facebook* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.