Тегеран, , 12:14 — REGNUM 4 апреля начальник полиции в иранской провинции Систан и Белуджистан заявил, что отдел по борьбе с наркотиками в юго-восточной провинции за последние недели изъял свыше 8 тонн наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Командующий полицией провинции Систан и Белуджистан объявил, что правоохранительным органам в ходе 157 операций удалось ликвидировать четыре банды наркоторговцев и изъять более 8 тонн наркотиков в праздничные дни по случаю Навруза. По его словам, в ходе этих операций были арестованы 93 наркоторговца.

Иран, имеющий 900-километровую общую границу с Афганистаном, используется в качестве основного канала контрабанды афганских наркотиков в Европу.