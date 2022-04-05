Москва, , 12:03 — REGNUM Финансовым властям США и Европейского союза будет сложно остановить рост инфляции монетарными методами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы главы крупнейшего банка США JPMorgan Джейми Даймона о том, что экономику США в ближайшем будущем ждут серьезные вызовы, связанные как с последствиями пандемии, так и с необходимостью ужесточения денежно-кредитной политики.

Джеймс Даймон Steve Jurvetson

«Я согласен с Даймоном, — сказал Остапкович. — Ухудшение экономического состояния и Европы, и США – это неизбежное явление. В первую очередь из-за последствий пандемии. Они напечатали триллионы необеспеченных денег, а товары под эти деньги не создали. И естественно, это оборачивается разгоном инфляции, которую очень сложно потушить монетарными методами. В конце концов он даст свой эффект».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США стоят «на пороге экономического кошмара».

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