Москва, 5 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Финансовым властям США и Европейского союза будет сложно остановить рост инфляции монетарными методами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы главы крупнейшего банка США JPMorgan Джейми Даймона о том, что экономику США в ближайшем будущем ждут серьезные вызовы, связанные как с последствиями пандемии, так и с необходимостью ужесточения денежно-кредитной политики.

Steve Jurvetson Джеймс Даймон

«Я согласен с Даймоном, — сказал Остапкович. — Ухудшение экономического состояния и Европы, и США – это неизбежное явление. В первую очередь из-за последствий пандемии. Они напечатали триллионы необеспеченных денег, а товары под эти деньги не создали. И естественно, это оборачивается разгоном инфляции, которую очень сложно потушить монетарными методами. В конце концов он даст свой эффект».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США стоят «на пороге экономического кошмара».