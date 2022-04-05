Сан-Сальвадор, 5 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Власти Сальвадора пополнили силы безопасности 1450 солдатами, доведя общую численность вооруженных сил до 17 000 человек. Об этом заявил президент Сальвадора Найиб Букеле, сообщает агентство EFE.

(сс) Presidencia El Salvador Найиб Букеле

«[Мы пополняем силы безопасности] 1450 новыми солдатами, которые будут жизненно необходимы в войне против банд», — сказал Букеле.

Ранее Букеле заявил о том, что правоохранительным органам удалось задержать более пяти тысяч членов преступных банд.