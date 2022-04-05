Георгиевск, Ставропольский край, 5 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Ставропольском крае 5 апреля произошло ДТП с участием маршрутной «Газели» и легкового автомобиля ВАЗ-2109. В результате столкновения пострадали пять человек, четверо из которых пассажиры маршрутки, сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Страница УГИБДД vk.com Авария с участием маршрутного такси на Ставрополье

Автоавария случилась утром, около 07:30 в городе Георгиевске. Женщина-водитель не пропустила маршрутку и столкнулась с «Газелью», от удара маршрутка перевернулась. В больницу доставлены четверо пассажиров, в том числе 14-летняя девочка. Женщина — водитель ВАЗ-2109 — также обратилась за медпомощью в больницу.

Как установлено, водитель легковушки — 59-летняя женщина, получила водительское удостоверение всего полтора года назад. Маршрутка направлялась из Георгиевска в Минеральные Воды. В ней в момент аварии находились десять пассажиров, все они были пристегнуты ремнями безопасности. Угрозы жизни пострадавших нет. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД, устанавливая все обстоятельства ДТП.