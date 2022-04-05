Стокгольм, , 12:03 — REGNUM С начала марта в Швеции уровень доверия к лидеру «Христианских демократов» Эббе Бушу вырос на четыре процентных пункта, и, таким образом, она поднялась на третье место в апрельском опросе, проведенном социологами из Sifo. Об этом 5 апреля написала газета Expressen.

Эбба Буш Frankie Fouganthin

30% респондентов заявили о своем доверии к Буш. Таким образом, она обогнала лидера «Шведских демократов» Йимми Окессона, которому доверяют 28% опрошенных.

Список возглавляет лидер «Социал-демократов» и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон — 61%. За ней следует лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные») — 39%.

Меньше всех шведские избиратели доверяют лидеру «Зеленых» Мэрте Стеневи — 7%.

В опросе Sifo, проведенном в период с 1 по 2 апреля, приняли участие 1 058 человек.