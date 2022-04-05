Джакарта, , 12:02 — REGNUM Индонезийский учитель, признанный виновным в изнасиловании 13 учениц исламской школы, по меньшей мере 8 из которых забеременели, был приговорен к смертной казни, сообщает Le Figaro.

Правосудие AJEL

36-летний учитель был приговорен к пожизненному заключению в феврале в ходе судебного разбирательства, которое привлекло внимание общественности к актам сексуального насилия в религиозных школах Индонезии.

Судебный процесс пролил свет на проблему сексуального насилия в системе образования Индонезии. В прошлом году 14 из 18 случаев, зарегистрированных комиссией по защите детей, произошли в исламских школах. В стране насчитывается более 25 000 исламских учебных заведений, и там живут и учатся почти 5 миллионов учеников.