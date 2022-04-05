Курган, , 12:01 — REGNUM В Кургане под суд пойдёт специалист опытного завода по закупкам. Ему вменяют 21 коррупционный эпизод, сообщает региональное управление СКР.

Уголовное дело

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По данным следствия, деньги он получал от представителей разных фирм на регулярной основе. А взамен от него ожидали подписания договоров на поставку продукции. Деньги переводили на банковскую карту специалиста. Всего он получил более 2 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники полиции. Обвинительное заключение по делу утверждено. В ближайшее время материалы рассмотрит суд.