Улан-Удэ, 5 апреля 2022, 12:01 — REGNUM Артисты из Бурятии вернулись домой после гастролей в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Об этом 5 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Артисты из Бурятии выступили перед участниками спецоперации на Украине
Артисты из Бурятии выступили перед участниками спецоперации на Украине
Цитата из видео правительства Бурятии

Бурятия стала одним из первых регионов России, выступивших с инициативой выезда артистов для выступлений в госпиталях Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на территории Украины.

«В поддержку российской армии, для поднятия боевого духа наших военнослужащих они проделали большой путь!» — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав группы вошли представители ансамбля «Забава», национального театра песни и танца «Байкал», Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова, республиканского центра народного творчества и так далее.

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