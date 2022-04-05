Улан-Удэ, 5 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Артисты из Бурятии вернулись домой после гастролей в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Об этом 5 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Цитата из видео правительства Бурятии Артисты из Бурятии выступили перед участниками спецоперации на Украине

Бурятия стала одним из первых регионов России, выступивших с инициативой выезда артистов для выступлений в госпиталях Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на территории Украины.

«В поддержку российской армии, для поднятия боевого духа наших военнослужащих они проделали большой путь!» — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав группы вошли представители ансамбля «Забава», национального театра песни и танца «Байкал», Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова, республиканского центра народного творчества и так далее.