Биробиджан, , 12:11 — REGNUM В специальной операции России в защиту Донецкой и Луганской Народных Республик погиб уроженец Еврейской автономии, ефрейтор Максим Рябизов. Он служил в мотострелковой части под Хабаровском, сообщил 5 апреля в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства региона Илья Семёнов.

Цветы Марина Каширская © ИА REGNUM

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Максим Рябизов был старшим механиком, и ушёл защищать мирных жителей Донбасса, сражаться за безопасное будущее России, подчеркнул вице-премьер ЕАО. Родители солдата живут в селе Партизанское Смидовичского района автономии.

«Искренние соболезнования родным и близким. Максим Александрович посмертно награжден орденом Мужества. Он навсегда останется в наших сердцах. Вечная память герою!» — написал Илья Семёнов.

В специальной операции России в защиту Донецкой и Луганской Народных Республик погиб уроженец Еврейской автономии, ефрейтор Максим Рябизов Телеграм-канал заместителя председателя правительства ЕАО Ильи Семёнова

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о шести погибших в Донбассе уроженцах Еврейской АО. В том числе ушёл из жизни служивший во Владивостоке старший мичман Алексей Бармин.