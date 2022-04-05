Биробиджан, 5 апреля 2022, 12:11 — REGNUM В специальной операции России в защиту Донецкой и Луганской Народных Республик погиб уроженец Еврейской автономии, ефрейтор Максим Рябизов. Он служил в мотострелковой части под Хабаровском, сообщил 5 апреля в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства региона Илья Семёнов.
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Максим Рябизов был старшим механиком, и ушёл защищать мирных жителей Донбасса, сражаться за безопасное будущее России, подчеркнул вице-премьер ЕАО. Родители солдата живут в селе Партизанское Смидовичского района автономии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о шести погибших в Донбассе уроженцах Еврейской АО. В том числе ушёл из жизни служивший во Владивостоке старший мичман Алексей Бармин.