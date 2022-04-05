Ярославль, 5 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Ярославский полигон твёрдых коммунальных отходов «Скоково» может проработать ещё 20 лет. Об этом на депутатских слушаниях в Яроблдуме заявил зампред правительства Ярославской области Артём Молчанов.

«Скоково»

Проблему ёмкости полигона подняли депутаты.

«Вы в своем докладе сказали, что ряд полигонов у нас переполнены, в частности, в Некрасовском, Некоузском районах. Для полигона «Скоково» в Ярославле этот вопрос тоже стоит остро. Начиная с 2018 года мы обращали внимание, что этот полигон близок к своему переполнению. И требуется поиск новых мест для размещения полигонов, в том числе и для областного центра. Какая работа ведется в этом направлении?», — задал вопрос Эльхан Мардалиев.

Артём Молчанов сообщил, что пока полигон «Скоково» далёк от наполнения.

«По полигону «Скоково» в Ярославле в схеме отражены цифры и это подтверждается расчетами. Расчетная мощность полигона составляет около 20 лет. Это достаточно большой период», — заявил чиновник.

Кроме того, зампред ярославского правительства осторожно заметил, что на полигоне можно построить станцию мусоропереработки.

«Вместе с тем предусмотрено строительство мусоросортировки, мусоропереработки. Это должен быть концессионный проект в рамках нашего обновления схемы территориальной. Мы предусматриваем в Скоково строительство такого объекта», — пояснил Артём Молчанов.

По мнению чиновника, строительство такого объекта позволит увеличить время эксплуатации полигона, так как больше мусора будет поступать на вторичное использование.