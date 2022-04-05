Тегеран, , 12:04 — REGNUM 4 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что его страна никогда не уступит чрезмерным требованиям США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан Mfa.gov.ir

Амир Абдоллахиан написал в своем твиттере, что если в переговорах в Вене и есть пауза, то это из-за чрезмерных требований американской стороны.

Он отметил, что министерство иностранных дел Ирана действует мощно и логично, чтобы добиться удовлетворения национальных интересов, соблюдая при этом красные линии.

«Иран никогда не уступит чрезмерным требованиям США. Если Белый дом примет реалистичный подход, соглашение будет находиться в пределах досягаемости», — отметил министр иностранных дел.

Ранее Амир Абдоллахиан заявил, что Иран готов к хорошей сделке, однако США затягивают переговоры в Вене своими чрезмерными требованиями.