Глава МИД: Иран никогда не уступит чрезмерным требованиям США
Тегеран, 5 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. 4 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что его страна никогда не уступит чрезмерным требованиям США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Амир Абдоллахиан написал в своем твиттере, что если в переговорах в Вене и есть пауза, то это из-за чрезмерных требований американской стороны.
Он отметил, что министерство иностранных дел Ирана действует мощно и логично, чтобы добиться удовлетворения национальных интересов, соблюдая при этом красные линии.
«Иран никогда не уступит чрезмерным требованиям США. Если Белый дом примет реалистичный подход, соглашение будет находиться в пределах досягаемости», — отметил министр иностранных дел.
Ранее Амир Абдоллахиан заявил, что Иран готов к хорошей сделке, однако США затягивают переговоры в Вене своими чрезмерными требованиями.