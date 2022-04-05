Иркутск, , 12:01 — REGNUM В Иркутской области подвели итоги зимнего туристического сезона. Как сообщает 5 апреля телеграм-канал «Байкал», за декабрь-март 2022 года на западном берегу Байкала побывало 365 тыс. туристов, это примерно столько же, сколько в прошлый зимний сезон. Хотя власти рассчитывали на больший поток гостей.

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из них примерно 60 тыс. человек приехали на новогодние и рождественские каникулы. По данным Прибайкальского национального парка, за зиму оформило разрешение 38 тыс. человек, это на 4 тыс. больше, чем годом ранее. Иностранный поток: в первом квартале 2022 года побывало чуть более 4 тыс. туристов из-за рубежа. Больше всего (273 человек) — из Германии, потом идут Франция, Монголия, Южная Корея, Швейцария, Китай (очень незначительно).

Руководитель агентства по туризму Екатерина Сливина оценила сезон, как достаточно успешный. Тем не менее, по её словам, восстановления допандемийного потока не произошло, что связано с проведением военной спецоперации на Украине с 24 февраля. Были отмены броней, в основном, от жителей южных территорий России, откуда было закрыто авиасообщение.

Заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов назвал и другую причину.

«Погода сделала Байкал нефотогеничным, снега навалило, всё это разошлось по социальным сетям», — рассказал эксперт. Любители инстаграм-туризма, которые мечтали о красивых фоточках льда, сняли брони. Те, кто всё-таки добрался, чистили лед лопатами, плавили горелками.

Третья причина — мировой сервис booking отказался работать в России после начала спецоперации, поэтому часть туристов не смогли самостоятельно забронировать места.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутские учёные бьют тревогу: пока власти региона собираются увеличить число туристов, прибывающих, главным образом на Байкал, священное озеро и прибрежные земли уже не справляются с антропогенной нагрузкой.

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