Москва, 5 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Во «ВКонтакте» появятся автоматически создаваемые обложки для роликов. Информация об этом появилась 5 апреля в блоге соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Вконтакте

Алгоритмы машинного обучения выберут, какой из вариантов обложки больше заинтересует конкретного пользователя, при этом разные категории зрителей увидят разные изображения в зависимости от их предпочтений. Как отмечается в сообщении, функция поможет авторам привлечь дополнительную аудиторию.

Добавим, что использование автоматической обложки, выбранной алгоритмами, необязательно — авторы роликов могут загрузить и собственное изображение. «Умные обложки» станут доступны для всех загружаемых в соцсеть видео любой длительности и качества вплоть до 4К, которые наберут более 1 тыс. просмотров.