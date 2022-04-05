Москва, , 12:00 — REGNUM Газовый триллер с поставками газа из России в Германию начался, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«4 апреля министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что группа GAZPROM Germania (владелец поставщика энергии Wingas GmbH и компании по хранению газа) до 30 сентября перейдет под опеку немецкого энергетического регулятора.

А 1 апреля сам Газпром объявил, что «31 марта Группа «Газпром» прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых – Gazprom Marketing & Trading Ltd».

Опасения немцев, как пишут западные СМИ, связаны с двумя обстоятельствами. Первое: якобы в двадцатых числах марта Газпром продал акции GAZPROM Germania неизвестному покупателю, сделка была совершена в Санкт-Петербурге и затем визирована у нотариуса в Берлине.

Второе, GAZPROM Germania владеет хранилищами газа, а они катастрофически пустые. Газпром осознает, что закачав в них газ без оплаты со стороны европейцев, он его лишится так же, как ЦБ РФ лишился части золотовалютных резервов, то есть газ просто экспроприируют под соусом обеспечения национальной безопасности.

В итоге сначала антимонопольные органы ЕС проводят обыски в офисах GAZPROM Germania, ища данные о новом владельце и сути сделки, потом немцы после объявления Газпрома о выходе из GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых – Gazprom Marketing & Trading Ltd, берут управление под свой операционный контроль.

Тут то и возникает самый главный вопрос: а как наполнять эти хранилища газом? Без этого немецкие бытовые потребители и немецкая промышленность лягут на бок и тихо будут замерзать.

Газпром прокачивает в Европу все больше газа в эти тревожные недели. Он исполняет обязательства в полном объеме, но Газпром не делает запасы газа в хранилищах, как раньше, чтобы выбирать его в пики потребления.

С этого дня ответственность за запасы газа будет нести уже Германия. Начинаем следить за тем, где она его найдет и как быстро хранилища будут заполняться.

С необходимой скоростью это возможно, только купив газ у России. Поставки СПГ не спасут и тут дело даже не в деньгах, а в технических возможностях его приема. Этот газовый триллер только начался», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало, российский «Газпром» прекратил операции на крупнейшем в Германии подземном хранилище газа (ПХГ) «Реден».

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