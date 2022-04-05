Тегеран, , 12:04 — REGNUM Доходы от экспорта нефтехимической продукции за первые 11 месяцев прошлого персидского года (завершился 20 марта) выросли на 44% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, свидетельствуют данные министерства промышленности, шахт и торговли Ирана (IMT). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 апреля.

Иран

За данный период Иран экспортировал нефтехимическую продукцию на сумму более 22,6 миллиарда долларов. При этом продажи полезных ископаемых в горнодобывающей промышленности выросли на 79% и составили 11,5 миллиарда долларов.

Нефтехимическая и горнодобывающая промышленность демонстрируют стремление Ирана диверсифицировать свою экономику, что позволяет сделать ее устойчивой к внешним потрясениям, прежде всего к санкциям США.

Увеличение экспорта нефтехимии и минеральных ресурсов также свидетельствует о меняющемся промышленном ландшафте в Иране.

Как и нефтяная промышленность, нефтехимическая и горнодобывающая отрасли подпадают под санкции США, однако широкий ассортимент продукции и высокий международный спрос позволяют обойти существующие ограничения.