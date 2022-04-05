Нью-Йорк, США, 5 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что 24,4 миллиона человек в стране сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, и подчеркнуло необходимость продолжения оказания помощи Афганистану.

8am.af Жители Афганистана

Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», УВКБ ООН в своём Твиттере, касающемся гуманитарного кризиса в Афганистане, заявило, что 24,4 миллиона жителей этой страны, то есть более половины населения, сталкиваются с острой нехваткой продовольствия.

«Гуманитарная помощь — жизненная необходимость для миллионов людей, и сейчас настало время поддержать их», — говорится в сообщении.

Также подчёркивается потребность афганского народа в гуманитарной помощи и поддержке.

Ранее ООН запросила помощь в размере 4,4 миллиарда долларов для преодоления гуманитарного кризиса в Афганистане, но доноры пообещали помощь только 2,4 миллиарда долларов.

«95% населения недоедает, а 9 миллионам грозит голод», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, имея в виду кризис в Афганистане и усилия по сбору 4,4 миллиарда долларов.