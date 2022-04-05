, 12:05 — REGNUM 4 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 368, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погибло 53 иранца. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Еще 53 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 140 368», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 3519 новых случаев заражения COVID-19, при этом 450 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 890 768 пациентов из общего числа 7 171 165 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 1591 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 63 965 637 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 56 954 468 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.