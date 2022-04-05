Москва, , 11:58 — REGNUM Абхазия никогда не вернётся в Грузию в качестве автономной республики, а Южная Осетия — в качестве автономной области. Об этом заявил 5 апреля на брифинге в офисе ИА REGNUM председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.

Он отметил, что в Грузии уже мало кто разделяет точку зрения о том, что Абхазия и Южная Осетия должны вернуться в состав грузинского государства в том статусе, который они имели до августа 2008 года. При этом некоторая часть населения считает, что Грузия должна окончательно отказаться от Южной Осетии и Абхазии.